بعد إعلان ارتباطها.. إصابة مي حلمى بكسر في القدم

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الإعلامية مي حلمي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، تحديدا عبر خاصية الاستوري.

وأعلنت مي حلمي، خلال الصورة، عن اصابتها بكسر فى القدم الأيمن ، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان ارتباطها واستعدادها للزواج.



وقامت الإعلامية مى حلمى بالتعليق على الصورة، قائلة: “الحمد لله على كل شيء”.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومتابعيها مع الصور، داعين لها بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر، أن الفنانة مى حلمى كانت قد كتبت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيها عن قرب زواجها، وقالت: “يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى”

ونشرت مقطع من فيديو في لقائها ببرنامج “Trending” حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا،وعلقا وكتبت على الفيديو: “بقى أكيد”، وأضافت قائلة: “مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين”.

واضافت مى حلمى، قائلة : “يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا”.

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