«متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات»..ملحن يفتح النار على حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الملحن محمد سراج، بمهاجمة الفنانة حلا شيحة وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اعتراضها على ظهورها في كليب أغنية “بحبك” للفنان المطرب تامر حسنى.

حيث قام محمد سراج ملحن أغنية بحبك، بنشر منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى، قائلا : “أستاذة حلا إحساسك إيه دلوقتي ومحدش مصدقك، وطبعا عارفة محدش مصدقك ليه ؟؟ كان أكرملك تتبرأى وتتوبى من الفيلم بينك وبين ربنا بس واضح إن الخناقة بينك وبين جوزك كانت كبيرة وده بيأكد إن البوست مش إعلان توبتك إلى الله على قد ما هو بيصالحك على جوزك بين قوسين جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات واتفاجئ بعد كده”.

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وتابع: “إنتى غريبة ومتناقضة جدا الفيلم بقاله 3 أسابيع بنفس المشاهد اللى حضرتك صورتيها بإرادتك بين قوسين أصلا مشاهد مش أوفر ده مش عشانك عشان دى طبيعة تامر فى أفلامه وكليباته مفيش مشاهد أوفر بين قوسين برضه اللى واخدة أجرك عليها”.



وأضاف: “هل اللى صورت المشاهد دى عفريتة سيادتك هل اكتشفتى امبارح بس بعد نزول الكليب، الكليب ما هو إلا مشاهد مجمعة من الفيلم مشفناش الحرقة دى والتوبة دى والكلام فى تقاصيل مشاهد مضايقاكى فى أفلامك اللى فاتت اللى بتتعرض على التليفزيون بتنصحى زمايلك إن الشهرة عامياهم على أساس إن توبتك كل اثنين وخميس اللى بتنشريها على السوشيال ميديا دى إيه مش شهرة حضرتك زيك زى اللى بيتاجرو بالدين يحضرنى مشهد اللى هو بيبقى فى الافلام ده ومكتوب وبعد مرور 3 شهور بتكون البطلة اتطلقت ورجعت تانى وتمثيل تانى وتلبس تانى وتتصور تانى وتقول ظروف”.