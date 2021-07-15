«لما تطلقي متقوليش أمثل تاني»..مخرج يوجه رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام المخرج ماندو العدل، بتوجيه رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة ، وذلك بعدما قامت بمهاجمة افنان تامر حسني بعد طرح كليب أغنية “بحبك” إحدى مشاهد فيلم “مش أنا” الذي تم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائية المختلفة.

حيث قام المخرج ماندو العدل، بنشر منشور جديد موجها رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا”.

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جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی”.

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