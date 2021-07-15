كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كنزي عمرو دياب

قامت كنزي عمرو دياب بمشاركة متابعيها من خلال مشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت كنزي عمرو دياب في الصورة باطلالة جريئة وجذابة، حيث أرتدت هوت شورت كشف عن ساقيها، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر ان طرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد، وحقق كليب الدنيا بترقص أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” .

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و مهندس صوت أمير محروس.

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