خالد سرحان يفتح النار على حلا شيحة: «رجعي الفلوس والفلل اللي كسبتيها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجم الفنان خالد سرحان، الفنانة حلا شيحة بعد هجومها الأخيرعلى الفنان تامر حسني، وتبراها من فيلم “مش أنا” الذي أثار جدلًا واسعا الساعات الاخيرة.

ووجه خالد سرحان، رسالة نارية لحلا شيحة، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وكتب سرحان “اللي ميحترمش الفن يرجع الفلوس والفلل اللي كسبها من الفن وساعتها هصدقه”.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”

وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

من جانبه، شن الجمهور جوم واسع على الفنانة حلا شيحة بعد منشورها الاخير، وانهالت التعليقات التي تهاجمها والتي جاء أبرزها :” كفاية نفاق بقى”.

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