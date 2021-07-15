رسالة نارية من راندا البحيري لـ حلا شيحة.. ومتابعون: «الجبهة طارت»

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة نارية للفنانة حلا شيحة، بعد هجومها الاخير على الفنان تامر حسني، بعد عرض كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا”.

ونشرت الفنانة راندا البحيري، منشور على حسابها الرسمي على “فيس بوك” قالت فيه :” هو محدش قال لحلا إن باب التوبة مش موجود على الإنستجرام؟”.

وتابعت راندا البحيري:” هو برضه اللي مضطرب؟ لالالا، والله كانت صعبانة عليّ في الأول، بس كده صعب أوي حد ياخد بقي منها الموبايل بسرعة”.

وأضافت :” فتاتي إزاي تكوني داعية بمنتهى السهولة وتنصحي زمايلك وتنتقديهم في يوم وليلة؟ عريس وطرحة اتنين متر وفرح، بس بقى من تاني يوم حضرتك تقدري كده تبقي رئيسة مجلس إدارة العالم وتقولي مين هيدخل الجنة ومين لاء، ده بتقولك إحنا بمقايس ربنا لم و(لن) ننجح والعياذ بالله إن شاء الله إنتِ”.

وتاختتمت كلامها: “هو محدش فهمها إن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمسائلة القانونية وإنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟ وبتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، واحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره في الخفا وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي و ربنا جعله سبب لفتح بيوت أد كده، تقوم دي تنصحه؟ لا والله هم يضحك”.

ولاقى منشور راندا البحيري تفاعل كبير من الجمهور الذي علق :”الجبهة طارت”.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

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