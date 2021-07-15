إلهام شاهين تقصف جبهة حلا شيحة بعد تصريحاتها الأخيرة عن التوبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت تصريحات الفنانة حلا شيحة، الساعات الماضية، جدلًا واسعًا بعد هجومها على الفنان تامر حسني، بعد عرض كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا”.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

تصريحات حلا شيحة أثارت غضب العديد من الفناني، والذين أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والتي ردت رد ناري على حلا شيحا.

وقالت إلهام شاهين، إن حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية لها، :” هي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته”.

ووجهت إلهام شاهين رسالة لحلا شيحة قائلة :” لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء، متديش نصايح لحد لأن الفن لا ينتظر النصيحة، لأن كل شخص لديه قناعاته الشخصية التي يؤمن بها”.

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