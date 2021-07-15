«76 يوم في العناية».. إيمي سمير غانم تستنجد بالجمهور لإنقاذ دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكملت الفنانة دلال عبد العزيز 76 يومًا داخل العناية المركزة، وهي تعاني من المرض والألم، بعد دخوله المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبالرغم من شفاء الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، إلا أنها لا تزال تعاني من مضاعفاته وفق ماأعلنه الاطباء.

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة تجمعها بوالدتها دلال عبد العزيز، وشقيقتها دنيا سمير غانم، وهم في قمة سعادتهم.

وعلقت إيمي سمير غانم، على الصورة وكتبت :” أرجو الدعاء لأمي”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية، أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تشهر برحيل زوجها الفنان سمير غانم، حيث بدأت تسأل بكثرة عنه وتطلب رؤيته اكثر من مرة.

فيما ترد عليها ابنتيها دنيا وإيمي بان حالته صعبة عن حالتها وممنوع عنه الزيارة، ولكنها لا تصدقهم وتشعر برحيله.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، قالت مصادر طبية، إنها ما زالت تعاني من نقص في نسبة الأكسجين بالدم؛ وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم.

وأشار الأطباء، إلى عدم استقرار كبير في حالة دلال عبد العزيز، حيث يتم تشخيصا أحيانا بـ”انخفاض الأكسجين في الدم”، وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل، وهو الامر الذي يشكل خطر كبير على حياتها.

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