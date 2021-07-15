أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان بهذه الطريقة.. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، على حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” بمقطع فيديو يسخر من رمضان على طريقته.

ونشر الفيشاوي، فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يسبح في حوض سباحة ويحمل كوبا عليه صورته على أنغام أغنية عبد الباسط حمودة ” أنا مش عارفني”.

وانهالت التعليقات على منشور أحمد الفيشاوي، والتي جاء أبرزها :” وانت مضايق ليه؟ ، نمبر وان عاملك عقده”.

وفي وقت سابق، هاجم احمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان بعدما نشر مقطعا من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “الدبابة” وتقول كلماتها: “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.

ومؤخرًا،قام الفنان أحمد الفيشاوي ، بنشر صورة جديدة له برفقة ابنته الصغيرة وعاملة منزله ليشارك جمهوره ومتابعيه تلك اللحظة التي يعترف فيها بالامتنان والتقدير لمجهوداتها في منزله، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وقام الفيشاوي، بالتعليق على الصورة عبر حسابه بتطبيق Instagram كاتبا: “شكراََ يا فلورنس علي كل الحاجات الحلوه اللي بتعمليها معانا و أخلاقك و طيبتك”.

على جانب آخر، يواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” من إنتاج شركة الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.

اقرا ايضًا: