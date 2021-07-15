شكرا لاهتمامكم بخبر حلا شيحة تتبرأ من فيلم «مش أنا » وتفتح النار على تامر حسني: استغفر وتوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - خجوم شديد شنته الفنانة حلا شيحة على افنان تامر حسني، وصناع فيلم “مش أنا” ، في منشور على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت حلا شيحة :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”



وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.



وتابعت :” انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح”

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”



وتابعت :” انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا .”



وأضافت :” الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمنى أموت وأنا مطرب انا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع و انا و كلنا

كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.

جدير بالذكر انه قامت حلا شيحا بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني من على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام .

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة لم تحضر العرض الخاص لفيلم ” مش أنا”؛ حيث تداولت مجموعة من المعلومات بوجود خلاف بينها وبين الفنان تامر حسني بسبب ترتيب كتابة الاسماء على تتر المسلسل؛ وتداولت بعض الأقاويل التي تفيد بإن زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك .

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