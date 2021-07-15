رد مفاجئ من زينة على اتهامات نيللي كريم لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على الاتهامات المتبادلة لها بالتأخر عن مواعيد التصوير، قررت الفنانة زينة الخروج عن صمتها والرد على الفنانة وزينة.

ومن خلال تصريحات لها، قالت الفنانة زينة إنها لا تصدق أبداً ما ردده البعض مؤخراً على لسان نيللي كريم من اتهامات لها.

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وأضافت الفنانة زينة لبرنامج «إي تي بالعربي»، والمُذاع على قناة «دبي»: «مستحيل تكون قالت كده، حتقول كده ليه، أكيد إنت فهمت غلط… حتقول كده إزاي وهو أولا محصلش، وثانيا لو عاوزة تقول كده تقول في برنامج ولا تقولي أنا… مش حنطلع نتكلم على بعض في برامج، أكيد مش أخلاقها».

وفي سياق مُتصل، عبرت الفنانة زينة خلال تصريحاتها عن ترحيبها بتقديم ثنائيات على الشاشة، مثل الثنائية التي قدمتها مع نيللي كريم في مسلسل «لأعلى سعر«، وفيلم «واحد صفر».

وبسؤالها عن الثنائية التي ترغب في تقديمها قالت: «كل زمايلي مش حد معين. أي حد من زمايلي كويس وموهوب حيبقى إضافة ليا أو حبقى إضافة ليه، أو نعمل عمل كويس مع بعض، أو المخرج عاوزنا نكون مع بعض طبعا أهلا».