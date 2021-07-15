منى زكي تثير الجدل بتصريحات غريبة عن أحمد حلمي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منى زكي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من أحد اللقاءات التليفزيونية لها.

ووفقًا لما جاء في الفيديو، الذي نشرته منى زكي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» جزء من لقاءها مع برنامج «ABtalKs»، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

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ومن خلال الحلقة تحدثت الفنانة منى زكي عن علاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي، حيث تلقت سؤالًا من أحد متابعيها عن الأمومة.

وردت الفنانة منى زكي على السؤال حول الأمومة، قائلة: «الصراع الرهيب عندي في حياتي، أنا جوزي أعقل منى بكتير، وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزه أتكلم عليه بخاف أحسده».

كما تلقت سؤالًا من أحد متابعيها على موقع «إنستجرام» عن علاقتها بوالدها، لترد قائلة: «بابايا كنت بحبه قوي وقريبة منه بشكل مش عادي، لغاية ما اتوفى قدم استقالته وبقى عايش لبنتي».

وبسؤالها عن أكثر المواقف صعوبة في حياتها، ردت قائلة: «سؤال صعب جدًا، ثم دخلت في نوبة بكاء شديدة».