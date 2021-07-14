بعد إعلانها حملها دون زواج.. معلومات لا تعرفها عن قمر اللبنانية

أثارت قمر اللبنانية حالة من الجدل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء حول حملها من مجهول لترد على تلك الأنباء بطريقة تغضب الجمهور منها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ساعات قليلة من تلك التصريحات تصدرت قمر اللبنانية محرك البحث على جوجل.

اسمها الحقيقي قمر محمود الطحش، لبنانية الأصل.

ولدت في 27 مايو عام 1986م.

عملت في إحدى الملاهي الليلية وتزوجت رجل أعمال وكان سنها صغير وانفصلت بعد فترة قليلة.

بعد طلاقها منه تزوجت من الفنان آدم المطرب اللبناني وكان عمرها 18 عام فقط

تزوجت من قبل من جمال مروان الذي تزوجته عرفياً وانجبت منه ابنها “جيمي”.

كانت بدايتها الفنية من خلال أغنيتها ( ناره بتحرقني ) الذي نجحت كثيرا.

دخلت عالم التمثيل بسهولة من خلال دورها في فيلم ( حصل خير ).

قامت بغناء عدد من الأغاني المثيرة للجدل باعتبارها مثيرة للغرائز.

أشهر بتاع بنات – الشمس طالعة – العتبة جزاز – أهو أنت – نفسي أقولو – سهرتلك – أو لا لا – مع نفسي – اشرب اللي طلبته – احنا من ملامحنا – فيلم حصل خير .

وأخيرا أعلنت حملها من مجهول وأعلنت أنها مازر سينجل لتجدد الجل مرة أخرى.

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