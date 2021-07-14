«الصحة» تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز التي مازالت تمكث حتى الأن بالمستشفى لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

حيث قال أنها مازالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها، موضحا أنها مازالت لا تستطيع التنفس بشكل طبيعي، وذلك خلال تصريحاته خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «سي بي سي».

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وأوضح أن الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تعاني من متلازمة ما بعد كورونا ولم تتماثل الشفاء حتى الأن، مشيرا إلى أن هناك تحسن ملحوظ في حالتها حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية.

وأشار النادي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «سي بي سي» إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس.

أما عن نسبة الشفاء من وجه نظره، أكد النادي، إن الأمل موجود وهناك دعم طبي كبير حولها، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.

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