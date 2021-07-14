دنيا عبد العزيز تنشر صورة نادرة برفقة والدتها..هل تشبهها! (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة دنيا عبد العزيز ، باستعادة ذكرياتها وذلك من خلال نشر صورة قديمة ونادرة لها برفقة مع والدتها، لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال الصورة، وهي في أحضان والدتها وتاركة شعرها منسدلا على كتفيها، وتبدو أنها تشبه والدتها إلى حد كبير وهذا هو ما أكده الجمهور خلال التعليقات على الصورة.



وقامت بالتعليق على الصورة، وكتبت: “١٥ شهر الله يعلم إن بعدك غصة ،،، والله يعلم إن رؤيتك المُنى”، وعلى الفور حصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين ودعوا لها بالرحمة والمغفرة والجنة.

جدير الذكر، أن الفنانة دنيا عبد العزيز تنتظر حاليا عرض مسلسل “الحرير المخملي” بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في مسلسل “المداح” بطولة حمادة هلال وعدد من نجوم الفن مثل أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر.