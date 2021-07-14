اتفرج الفيديوهات الكاملة – مفاجآت صادمة بقضية “عنتيل بني مزار”

بيروت - ثريا شاهين - كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية «عنتيل الصعيد» المتهم فيها طبيب العلاج الطبيعي وأمراض السمنة «أمجد.و» 45 سنة، والذي أكدت التحريات أنه مارس الطب على الرغم إنه حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بفعل علاقات مع زوجات لشخصيات معروفة، واستغل سفر الزوج إلى الخارج ليقيم علاقات محرمة داخل شقة ايجار بمنطقة بني مزار.

أكدت المصادر أن «أمجد» المعروف إعلاميًا بـ «عنتيل الصعيد» أنكر في التحقيقات كل التهم المنسوبة إليه وقال: «لم أجبر سيدة على ممارسة الرذيلة معي وأن 30 سيدة حضرن إلى غرفة نومي برضاهن ودخلن معي في علاقات محرمة والتصوير تم برضاهن» حسب قوله.

كانت النيابة العامة قررت تجديد حبس «عنتيل الصعيد» 15 يوما على ذمة التحقيقات ممارسة الرذيلة، وأيضا حبس 4 متهمين آخرين على بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها في التليفون الخاص بالمتهم، بهدف ابتزازهم للحصول منه على مبالغ مالية.