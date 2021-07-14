قمر تفاجئ متابعيها: أنا حامل من روح القدس.. ملكوش دعوة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة اللبنانية قمر، متابعيها وجمهورها، بمنشور جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات ” انستجرام” تؤكد فيه حملها.

ووجه الجمهور وامتابعين سؤال لقمر عن من هو والد طفلها ، وسط هجوم كبير منهم عليها، الامر الذي جعلها تخرج عن صمتها وترد عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»

وكتبت قمر، : «من يوم أعلنت حملي، بتسألوني عن والد الطفل، أنا حامل من روح القدس حد إلو معي؟!، روحوا اتعلموا من بلاد الغرب احترام الخصوصية والحفاظ على حقوق المرأة والطفل».

وتابعت: «من أنتم حتى تحللوا وتحرموا اللي بدكم إياه، متحججين بالدين وأنتم منافقين وكذابين، أنا ماعندي مشكلة أكون single mather وأي ست تكون كذلك طالما الرجل ليس على قدر المسئولية».

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة قمر منشور عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” صورة لابنها وكتبت :” بسم الله ماشاء الله يا روح قلب ماما يحميلي هل وجه القمر ???? أسأل الله ان يحفظك بحفظه التام ويحرسك بعينه التي لا تنام . ويحفظ أطفالنا جميعًا “.

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