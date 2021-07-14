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شكرا لاهتمامكم بخبر نسرين طافش تفاجىء الجمهور بإطلالة جريئة وفستان قصير.. اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.
وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي بإطلالة جريئة وفستان أخضر قصير، نال إعجاب متابعيها.
وعلقت نسرين طافش على الصور، وكتبت :” لا أحد اعلى شأنً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلًا لك .. ببساطة كل انسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا ”.
وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تنشرها، وهي تجلس على أرجوحة، وترتدي فستان أحمر مكشوف، في إطلالة جذابة نالت إعجاب جميع المتابعين.
وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في صور جديدة، وهي تركب على ظهر خيل عربي وبملابس الفروسية، في إطلالة أبهرت الجميع.
وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت: ” حب الرِّمَــكْ يجــري بشـراييني، آحبِها وآحــبْ طاريهـا، العاديــاتْ الإســمْ للسُّـورهْ، حَلــفْ بهـا وهـذا مِغَلِّيهــا، وما ينحلفْ إلاَّ تـرىَ بغالي، هــوُ لي ذكرها وهـوُ مِسَميِّها، ولي ما يعَـرفْ الخيـلْ يظلِمهـا، وأهـل الجَهَــلْ لِصـقورْ تشويها”.
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