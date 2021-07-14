القضاء ينصف هالة صدقي في قضية نسب أولادها وحكم صادم لزوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدرت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، قرارًا برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها.

وقال محامي الفنانة هالة صدقي، رفعت الشريف، ان المحكمة قضت بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

وأثارت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها جل الاعمال سامح سامى، جدلا واسعًا الفترة الأخيرة، وأصبحت حديث السوشيال ميديا بعد حرب التصريحات الدائرة بينهما.

وفي آخر ظهور له، وجه جل الاعمال سامح سامى، زوج هالة صدقي، رسالة نارية عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”.

وكتب سامح : “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك”.

من جانبها خرجت الفنانة هالة صدقي عن صمتها، لترد على تلك الاتهامات الموجهة إليها من جانب زوجها.

وقالت هالة صدقي، إنها تعرضت للكثير من التهديدات والشتائم والتشهير، من جانب زوجها، حتى وصل به الحال لتهديدها بأبناءها.

وأضافت هالة صدقي، في تصريحات صحفية لها، أنها تتمنى أن يواجهها زوجها برجولة وجهًا لوجه في مصر، لكنه يقول كل هذا وهو في الخارج، قائلة :”فدي مش رجولة لأ تعلالي مصر”.

اقرأ ايضًا: