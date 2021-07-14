فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها بهذه الطريقة.. والجمهور: نسخة طبق الأصل منك (صورة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لحفيدتها من حفل التخرج لتشارك جمهورها فرحتها، عبر خاصية ستوري على الانستجرا

وكتبت فيفي عبده قائلة: “ألف ألف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله”.

وعلق عدد من الجمهور على صورة حفيدة فيفي عبده، وجاءت أبرز التعليقات :” شبهك جدا، نسخة طبق الاصل منك”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي في وصلة رقصفي منزلها وهي ترتدي فستان على الطريقة الإسبانية، أثار جدلا واسعا.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت :” أكيد أنا وحشتك زي ما أنت وحشتني أنا في الساحل الشمالي مصر أم الدنيا “.

وانهالت التعليقات التي تهاجم فيفي عبده على الفيديو، حيث علقت أحد المتابعين :”هي كدا بترقص؟؟؟ يا مدام الي في سنك عم يقرو قرأن .و بيصلو و يتوبو انتي كنت على شفى حفرة و ربنا نجاكي كدا بتشكريه و تحمديه اتقي الله حرام عليك و الله حرام .. دا انتي انسانة كويسا بطلي الي بتعمليه دا الموت ميستأذنش حد .. اتمنى ربنا يهديك”.

اقرا ايضًا: