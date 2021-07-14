أحمد عز يحرج مراسل صحفي في العرض الخاص لفيلم “العارف”: خلي عندك دم (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، مقطع فيديو للفنان أحمد عز وهو يحرج أحد المراسلين الصحفيين أثناء العرض الخاص لفيلم “العارف”.

وظهر الفنان أحمد عز في الفيديو وهو يجري لقاءا مع أحد المراسلين بعد العرض الخاص للفيلم، ثم أنهى المقابلة وذهب لمقابلة أخرى.

وقام المراسل بطلب أن يلتقط صورة معه أحمد عز وهو الأمر الذي رفضه عز بطريقة وجدها البعض تسببت في إحراج المراسل.

ثم تراجع أحمد عز ووعد المراسل بصورة بعد انتهاء المقابلة الاخرى ومازحه قائلا “خلي عندك دم”.

وفيلم العارف من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي مصطفى خاطر وكارمن بصيبص وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أحمد عز وأحمد فهمي وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا وحازم إيهاب وزوجته وجميلة عوض.

و أعلنت الشركة المنتجة سينرجي عن موعد طرح فيلم “العارف”، الذي من المقررر أن يتم طرحه يوم 14 يوليو المقبل بمختلف السينمات، حيث نشر الحساب الرسمي لشركة سينرجي، البرومو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.

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