مستشار الرئيس السيسي يكشف السبب الحقيقي لعدم تحسن حالة دلال عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين عن أسباب عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبدا لعزيز الصحية رغم التماثل للشفاء من فيروس كورونا.

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ومن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن المضاعفات الكبيرة التي تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن هناك 25 عرضًا قد يحدث بعد كورونا منها أسباب نفسية وعصبية، وهناك مضاعفات تحدث في الجهاز التنفسي مثل التلفيات التي تحدث في الرئة.

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية إلى أن مضاعفات كورونا قد تمتد وتترك صعوبة في التنفس والحركة، رغم التماثل للشفاء من الفيروس، وعلاج هذه المضاعفات قد يحتاج إلى وقت طويل، وهذا يرجع لعدة أسباب منها قوة الإصابة أو قوة الجهاز المناعي أو أي مشاكل صحية للمصاب.