رحلت بشكل مأساوي.. معلومات لا تعرفها عن أسمهان في ذكرى وفاتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم الأربعاء 14 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة أسمهان، التي غابت عن عالمنا يوم 14 يوليو 1944، في ظروف غامضة وبشكل مأساوي.

وتميزت أسمهان بصوت ملائكي، جعلها مميزة لدى كل من يسمع اسمها، وخطفت قلوب وعقول الكثيرين بجمالها وصوتها الملىء بالبهجة والشجن.

وشهدت حياة أسمهان، العديد من الأسرار والمشاهد التي ظلت عالقة في أذهان محبيها وجمهورها، والتي نرصدها في السطور القادمة.

ولدت أسمهان علي متن باخرة كانت تقل عائلتها من تركيا إلى سوريا، في 25 نوفمبر عام 1912، ثم انتقلت والدتها إلى مصر بعد قيام الثورة السورية الكبرى.

بدأت معرفة الجمهور بأسمهان وسطع صيتها بأغنية (ليالي الأنس في فيينا) والتي تعد من أشهر الأغاني التي قدمتها.

بعد ذلك بدأت أسمهان تغني في عائلات (علية) القوم ، حتى أصبحت من أشهر مطربات هذه الأوساط، وذاع صيتها.

كان أخوها فريد الأطرش هو أول من دعمها فنيًا، وبدأت تنافس كبار نجوم زمن الفن الجميل مثل أم كلثوم، وفتحت لها أبواب الشهرة.

من أشهر أغانيها : “يا طيور، كلمة يا نور العين، فرق ما بينا الزمان، فرق ما بينا الزمان، كنت الاماني، امتي هتعرف امتي، انا اللي استاهل”.

وفي يوم 14 يوليو 1944، استيقظ محبي وجمهور اسمهان على خبر فاجع، بوفاتها في حادث غامض في ترعة (الساحل) بالطريق المؤدي لمدينة رأس البر، وهي في سن الـ32 عاما.

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