خناقة نارية بين مي حلمي وطليقها محمد رشاد.. والجمهور : «فضحوا بعض»

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد التصريحات النارية التي أدلى بها كل من المذيعة مي حلمي وطليقها المطرب محمد رشاد، الأمر الذي وصفه الجمهور بأنهم “فضحوا بعضهم البعض”.

بدأت القصة بمنشور للمذيعة مي حلمي، تكشف فيه موقفها من العودة لطليقها الفنان محد رشاد، وذلك بعد انفصالهما بشكل نهائي بسبب الخلافات بينهما.

وردًا على سؤال من إحدى متابعاتها بشأن إمكانية عودتها لزوجها، قالت مي حلمي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «لما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزني أفرح في اللي جاي».

من جانبه، رد المطرب محمد رشاد، في منشور عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” وكتب :”أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية وميسيجات بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني، وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء.. صباحكم جميل”.

لتفاجىء مي حلمي الجميع، منذ قليل، وتنشر تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيها عن قرب زواجها.

وكتبت مي حلمى: “يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى”.

وكانت مي، قد حلت مؤخراً كضيفة على أحد البرامج، وسألتها المذيعة عن وجود قصة حب جديدة في حياتها، فردت: “احتمال”، وهو ما جعل البعض يفسر كلامها على أنها تعيش قصة حب جديدة وستعلن ارتباطها قريباً.

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