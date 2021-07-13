هجوم ناري على عبير صبري بسبب شقيق رامي صبري .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شن الجمهور هجوم ناري على الفنانة عبير صبري، بشأن مانشرته على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” بعد وفاة شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا بالمريوطية.

وكتبت عبير صبري :” انا بناشد كل المؤثرين علي السوشيال ميديا انهم يطالبوا المجلس الاعلي للصحافه ومؤسسات الدوله المصريه مجلس النواب انها توضع قوانين لتنظيم النشر ووضع حدود للاخبار الشخصيه اللي بتخص المشاهير في اي مجال فني او غيره”.

وتابعت عبير صبري :” مش معقول ولا مقبول ان شاب يتوفي في حادث غرق وننشر شيء خاص بمرضه ومنحترمش سيرته و مشاعر عيلته امه وابوه واخواته ونتاجر باخبار الشاب المسكين”.

وأضافت عبير صبري :” الادمان بالمناسبه مرض اكرر مرض زي السكر والضغط والامراض المزمنه يعني مش قله ادب ولا قله تربيه زي مااغلب الناس فاهمه وعاوز علاج وله مستشفيات خاصه بفلوس كتير اوي مش معقول المواقع كلها تتسابق في نشر تفاصيل خاصه بمرضه وتجرح اهله وكان مش كفايه مصيبتهم وحسرتهم علي ابنهم الشاب اللي ضاع منهم فجأه وطبعا اذيه الفنان رامي صبري والاساءه لسمعته لانه مشهور”.

وتابعت عبير صبري :” الناس تموت في الفضايح والاشاعات والتحليلات سواء صح او غلط انا مش عارفه هتستفيدوا ايه مفيش رحمه بالاهل مفيش اخلاق الستر مفيش اخلاق انك متتدخلش في شيء لايعنيك ولا يعني جمهور السوشيال ميديا مفيش قاعده دينيه بتنادي بعدم تتبع عورات الناس ؟ “.

وهاجم الجمهور الفنانة عبير صبري، في التعليقات على المنشور، والتي جاء أبرزها :”مانتي فضحتي اكتر اهو و قولتي مدمن برده”.

وأضاف آخر :”مع احترامي لحضرتك بس الإدمان مش مرض”، ” انتومصدقين نفسكم يعني هي السوشيل ميديا وبسسسسس و لا البرامج مهو لميس الحديدي قبل شويه قالت الخبر وان كذا و كذا بالتفصيل وهروب و ادمان متقولي الاعلام و البرامج ليه خايفة؟” .

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