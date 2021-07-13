«بدأت تشعر برحيله».. دلال عبد العزيز تسأل عن سمير غانم وتطورات صادمة في حالتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز، لاتعلم نبأ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حتى الآن، حيث تشهد حالتها الصحية تدهورًا كبيرة الفترة الحالية.

وتخفي جميع أفراد عائلة دلال عبد العيز خبر وفاة زوجها عنها خوفًا على صحتها، حتى لا تتدهور أكثر.

وقالت مصادر طبية، أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تشهر برحيل زوجها الفنان سمير غانم، حيث بدأت تسأل بكثرة عنه وتطلب رؤيته اكثر من مرة.

فيما ترد عليها ابنتيها دنيا وإيمي بان حالته صعبة عن حالتها وممنوع عنه الزيارة، ولكنها لا تصدقهم وتشعر برحيله.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، قالت مصادر طبية، إنها ما زالت تعاني من نقص في نسبة الأكسجين بالدم؛ وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم.

وأشار الأطباء، إلى عدم استقرار كبير في حالة دلال عبد العزيز، حيث يتم تشخيصا أحيانا بـ”انخفاض الأكسجين في الدم”، وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل، وهو الامر الذي يشكل خطر كبير على حياتها.

فيما كشفت مصادر طبية من داخل المستشفى عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدين أن مشاكل الرئة لها تزداد، ذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير أثر على التنفس.

فيما تتواجد ابنتيها وزوجيهما، دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها.

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