ديانا هشام تبهر الجميع بإطلالة جذابة.. ومتابعون : «مفكيش غلطة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة الشابة ديانا هشام، متابعيها وجمهورها، بصورةجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ديانا هشام في الصورة بإطلالة ج1ابة رقيقة أظهرت أنوثتها، ونالت على إعجاب الجمهور.

ونالت صورة ديانا هشام على إعجاب الجمهور والمتابعين الذي علقوا :” ايه القمر دا, احلويتي اوي، مفكيش غلطة.

وكشفت ديانا هشام، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة “يكون محترم وابن وناس ويراعي ربنا فيّا وفي أهلي ويبقى بيخاف عليّا، ولازم يبقى بيحب الأكل وبيعرف يطبخ، ويكون دمه خفيف ده أساسي، مش هعيش مع واحد دمه تقيل”.

وتابعت ديانا هشام، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على انستجرام :”تكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر عشان أنا بكره بتوع المظاهر، أهم حاجة ميبقاش في مظاهر في الموضوع، ويبقى عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وروحه حلوة وقلبه نضيف وبني آدم”.

ونفت ديانا هشام، ارتباطها أو خطبتها كما يتردد، قائلة : “يا جماعة أنا مش مخطوبة، ومتخطبتش قبل كده خالص”.

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