تامر حسني يقلد عادل إمام في التجربة الدنماركية.. «هتموت من الضحك»

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان تامر حسني عن اكثر الفنانين والشخصيات التي يتخذها قدوة، والذي جاء على رأسهم الزعيم عادل إمام، حيث أكد مدى حبه الشديد له.

وقال تامر حسني، خلال لقاء تليفزيوني، مع الإعلامي عمرو اديب، في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة ام بي سي مصر، إنه تأثر بالفنان عادل إمام كثيرا، ويفخر به كفنان تربع على القمة لسنوات تجعله جدير بالتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

من جانبه طلب عمرو أديب من تامر حسني تقليد عادل إمام، فاختار تامر حسني جزء من أحد مشاهد فيلم التجربة الدنماركية، وقام بتقليده بطريقة كوميدية.

ووجه تامر حسني نصيحته للشباب قائلًا:” شماعة الظروف دي انت لازم تكسرها وتدمرها لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيَّره لأنك مش تمثال وإنت مش شجرة وينفع تروح كده وكده”.

وعن مدى الصعوبات التي واجها للوصول لحلمه قال :” كنت أسمع كلام مهين وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة المهم أوصل وهوصل يعني هوصل وده كان في دماغي”.

وعن فيلمه الجديد “مش أنا” قال تامر حسني أنه كان مجازفة شديدة ولكن الإيرادات فاقت توقعاته فهي تجاوزت إيرادات أفلام قبل جائحة كورونا.

اقرأ ايضًا: