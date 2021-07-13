أول ظهور لـ هاجر أحمد بعد عقد قرآنها في أحضان زوجها : سيد الرجالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هاجر احمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، بنشر عدة صور لها مع زوجها احمد الحداد من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

ويعد هذا هو الظهور الاول لهاجر أحمد وزوجها بعد عقد قرآنها، الذي عقد منذ يومين، وأثار إعجاب المتابعين والجمهور.

وكتبت هاجر أحمد قائلة: “سيد الرجال وأحنهم واحسنهم خلق”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة هاجر أحمد، بنشر منشور جديد لتشارك جمهورها ومتابعيها سعادتها العارمة، كما قامت بتوجيه رسالة إلى زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد أمام الجميع بعد الانتهاء من احتفالهم بعقد قرانهم، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث أكدت الفنانة هاجر أحمد، أنها أسعد شخص على وجه الأرض، فقامت بنشر صورة من حفل القران الذي تم عقده مساء أمس الخميس، وذلك عبر «انستجرام» مستشهدا بآيه قرآنية: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وأضافت قائلة: «تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يجب واجعلنا لك كم تحب وأرضي»

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