تامر حسني يفجر أسرار عن حياته الخاصة لأول مرة: فضلت سنين مش لاقي آكل (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل الفنان تامر حسني، الساعات الماضية، ضيفًا مع الإعلامي عمرو اديب، في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة ام بي سي مصر، حيث كشف عن العديد من الاسرار في حياته الخاصة.

وقال تامر حسني، :”مريت بوقت مكنش معايا فلوس وكان عندي مشاكل أسرية ومش لاقي أكل ومش عارف أروح وأنا كتامر حسني عدى عليا سنين مش لاقي أكل”.

وتابع :” كان لازم أدور على طريق لأن كان قراري كتامر هوصل يعني هوصل وأجي لها كده وأجي لها كده ومن غير يأس”.

ووجه تامر حسني نصيحته للشباب قائلًا:” شماعة الظروف دي انت لازم تكسرها وتدمرها لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيَّره لأنك مش تمثال وإنت مش شجرة وينفع تروح كده وكده”.

وعن مدى الصعوبات التي واجها للوصول لحلمه قال :” كنت أسمع كلام مهين وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة المهم أوصل وهوصل يعني هوصل وده كان في دماغي”.

وعن فيلمه الجديد “مش أنا” قال تامر حسني أنه كان مجازفة شديدة ولكن الإيرادات فاقت توقعاته فهي تجاوزت إيرادات أفلام قبل جائحة كورونا.

وعن خطته الفترة القادمة، قال تامر حسني، أنه سيقوم بإعادة تقديم الأغاني القديمة لكبار المطربين مثل هاني شاكر، على الحجار، مدحت صالح من أجل تعريف الأجيال الجديدة بتلك الأغاني وتأكيدًا لهم بأنه نتاج الاستماع لكبار المطربين.

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