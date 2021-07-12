قبل وفاته بأيام..آخر ظهور لشقيق رامي صبري برفقة والدته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف الصفحات الالكترونية صور نادرة للشاب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري الذي توفي غرقا في ترعة بالمريوطية بعد هروبه من مصلحة لعلاج الإدمان بالبدرشين في الجيزة.

حيث أن تلك الصورة تعود لعيد الأم من هذا العام، قام الشاب طارق صبري شقيق الفنان رامي صبري بنشر صورة له برفقة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام

وعلق كريم صبري على الصور، وكتب :” كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة يا أمي ، كل عيد أم وانتي بخير ومعانا دايما ربنا يخليكي لينا ياحبيبتي ويديكي الصحة يا قلبي “.

لترد والدته على هذا المنشور قائلة :”ربنا يخليك يا كريم ويوسع رزقك يا حبيبي “.

جدير بالذكر، أن جثمان شقيق الفنان رامى صبرى، كان قد تم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في 6 أكتوبر وسط حضور الأهل والأقارب، عصر اليوم الأثنين.

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