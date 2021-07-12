حقيقة انفصال الفنانة أصالة عن زوجها الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول انفصال المطربة أصالة، عن زوجها الجديد النائب البرلماني، وذلك بعد زواج لم يستمر سوى لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولم ترد الفنانة أصالة حتى الأن على تلك الأنباء المتداولة.

حيث أكدت مصادر مقربة من أسرة أصالة، أن الثنائي قررا الانفصال رسميا منذ ما يقارب من حوالي 3 أسابيع، وذلك بعدما اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة منذ سنوات عديدة.

جدير بالذكر، أن الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، كان قد كشف خلال مدة قليلة عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها عبر حساباته على مواقع التواصل.

ومن ناحية أخرى، كانت قد انفصلت الفنانة أصالة،قبل تلك الزيجة عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد زواج دام لمدة تقارب من حوالي 12 سنة زواج وقصة حب شهد عليها الوسط الفني والجمهور.

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