بعد إجرائه عملية خطيرة..آخر تطورات الحالة الصحية للفنان تامر عبد المنعم (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان تامر عبد المنعم ، لأزمة صحية شديدة نتيجة شعوره بألام في القلب وعدم انتظام في الضربات، مما أدى إلى خضوعه لعملية قسطرة أجراها منذ ساعات قليلة، وتسائل عدد من الجمهور عن أخر تطورات حالته الصحية بعد إجراء العملية.



فقام الفنان تامر عبد المنعم، بطمأنة الجمهور خلال تصريحات صحفية صدرت عنه، حيث قال:الحمد لله أجريتُ عملية قسطرة استكشافية فى القلب، وحاليا حالتي مستقرة وبخير”، وتابع قائلا: “غادرت المستشفى اليوم، بعد إجرائي العملية، وأقضى فترة نقاهة فى المنزل، ثم أعود لممارسة مهام عملي رسميا بدء من غدا الثلاثاء”.

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