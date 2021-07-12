بـ«الهوت شورت»..نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نسرين طافش ، بنشر صورة جديدة له لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالتها في أخر ظهور لها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة انيقة وسط مساحة خضراء أنعكست عليها بشكل جميل، حيث فضلت أن تترك شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت القليل من المكياج الهادئ الرقيق.

وحصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

شاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

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