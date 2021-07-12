هند عبد الحليم تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هند عبد الحليم

قامت الفنانة هند عبد الحليم ،بنشر صور جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت هند عبد الحليم، خلال الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام، وهي ترتدي فستان سواريه باللون الرمادي اللامع تميز بقصة منفوشة علي الكتف الواحد ،وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها وإعتمدت شعرها مرفوعا، وفضلت أن تستخدم الألوان الترابية لعمل لمسات جمالية براقة، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلى الفور حصلت الصورة على العديد من الإعجابات، وكما تفاعل عدد كبير من متابعينها علي صورها بالاعجابات والتعليقات.

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل “وكل ما نفترق” في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.

العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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