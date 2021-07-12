شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها امها – اتفرج صافيناز قلعت وقاعدة ملط على السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت ، الراقصة صافيناز تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قصيراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وهي جالسة شبه عارية على السرير داخل غرفة نومها.

وتعمدت الراقصة صافيناز إثارة الجدل بشكل مستمر بإطلالاتها، التي تشاركها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتداول متابعوها فيديو جريئاً لها عبر “يوتيوب”، كانت قد نشرته في صفحتها الخاصة، وظهرت فيه شبه عارية وهي مستلقية، وانتشر الفيديو بشكل واسع بين المتابعين، واعتبر البعض منهم أنها بالغت بإيحاءاتها