«بدون مكياج»..مي عمر تخطف الإنظار في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي عمر

قامت الفنانة مي عمر ،بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة مي عمر، خلال الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة طبيعية ساحرة ولم تتكلف في وضع أي مساحيق ومستحضرات الماكياج بل اكتفت بظهورها بدون مكياج نهائيا،وتركت شعرها منسدلا على الأض، مما أثار إعجاب الجمهور.



كتبت معلقة من خلال صورتها:”Good morning beautiful people ❤”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير من النشر.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي تم عرضه في رمضان 2021، بطولة كل من النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

مقالات أخرى قد تهمك:

نيللي كريم تشعل انستجرام بـ«السوارية»داخل حمام السباحة (فيديو)

فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير ونادر (فيديو)