النيابة تكشف السبب الحقيقي وراء مصرع شقيق رامي صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، من خلال تحقيقاتها السبب الحقيقي وراء مصرع شقيق الفنان المطرب رامي صبري، حيث توفى كريم صبري غرقا بترعة المريوطية، وذلك عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين في الجيزة.

وبعد معاينة النيابة لجثمان المتوفى، تم التأكد من عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الإطلاف، ومن خلال الكشف الطبي التي تم بالجثة تم التأكد من أن سبب الوفاء يرجع نتيجة الإصابة بـ “اسفكسيا الغرق”.

وهذا المصطلح يعني أن رئتي المتوفي كانت قد أمتلئت بالماء عقب سقوطه بالترعة أثناء محاولته لمقاومة الغرق ولا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة على الإطلاق.

جدير بالذكر، أن الفنان رامي صبري كان قد أعلن عن مكان وموعد إقامة الجنازة على شقيقه المتوفي، فقام بنشر منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك ”، وكتب: ” ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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