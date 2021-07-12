شكرا لاهتمامكم بخبر صديق شقيق رامي صبري يكشف مفاجأة نارية حول وفاته غرقًا بالمريوطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف صديق عادل، صديق كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، عن تفاصيل آخر أيام صديقه الراحل، وذلك بعد وفاته الساعات الماضية، غرقًا في المريوطية.

وكتب صديق عادل، على حسابه الرسمي على فيس بوك :” کریم ماکنش بالصورة اللي بتتقال دي ابدا ..کریم ماکنش بالوحاشة دي بالعکس ده من ارجل الناس الي عرفتها في حياتي ..ارحموه بقه ده خلاص مشي و سابكم بلاش التشويه ده في صورته”.

وأضاف :”کریم کان مکتئب و تعبان من كل القريب منه و اللي استنا منه مساعده و ملقهاش ،کریم کان فنان و شاطر و مجتهد و ملقاش الدعم الكافي ف اکتئب و ده طبيعي لواحد الناس فاهمه انه پاما هنا و یاما هناك و هو ياعيني بيعافر و بيحاول بكل جهده “.

وتابع :” للاسف اللي بيكون من عيله فنيه الناس بتستخسر تساعده و فاهمين ان العيله الكريمه عامله الواجب معاه و في ناس تانيه اوله بس الحقيقي ان دہ غلط تماما لاحد بيساعد ولا قريب ولا غریب صحابه بس اللي وقفت جمبه و كانت بتحاول تعمله حاجه مش اكتر سواء محمد شفيق لو كريم اسامة او انا او كام شخص بس اللى قرييبن منه لكن مفيش اللى الناس فكراه ده”.

وقال صديق كريم صبري :” بلاش تشويه فى انسان شاف حياة صعبة وسابنا بطريقة اصعب بجد ،مش عشان تجملوه حد تشوه فى انسان راح لربنا وكفاية كلمه اخوه الفنان رامى ، على فكرة اسمه كريم صبرى وليه تاريخ مش بطال يتشرف بيه ..ارحموا عشان ربنا يرحمكم”.

وتعرض كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، لحداث مأسوي، الساعات الماضية، بعد ان غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى نفسه هناك، بعد هربه من إحدى مصحات علاج الإدمان.

من جانبها أجرت الجهات المختصة ، معاينة تصويرية للحادث، حيث كشفت المعاينة ان شقيق رامي صبري، قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيها، بعد هروبة من مصحة لعلاج الإدمان.

وكشفت الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، أن المدة التي رصدت مصرع كريم صبري، بلغت 120 ثانية فقط، حيث لم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.

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