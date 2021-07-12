مي حلمي تكشف مفاجأة بشأن عودتها للفنان محمد رشاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الإعلامية مي حلمي موقفها من العودة لطليقها الفنان محد رشاد، وذلك بعد انفصالهما بشكل نهائي بسبب الخلافات بينهما.

وردًا على سؤال من إحدى متابعاتها بشأن إمكانية عودتها لزوجها، قالت مي حلمي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «لما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزني أفرح في اللي جاي».

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وكانت مي، قد حلت مؤخراً كضيفة على أحد البرامج، وسألتها المذيعة عن وجود قصة حب جديدة في حياتها، فردت: “احتمال”، وهو ما جعل البعض يفسر كلامها على أنها تعيش قصة حب جديدة وستعلن ارتباطها قريباً.

وكانت مي قد انفصلت عن محمد رشاد بد زواج لم يدم طويلاً، وبعدها تبادل الاثنان الاتهامات، حيث حمل كل منهما الآخر مسئولية فشل زواجهما.