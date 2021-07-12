اللحظات الأخيرة لشقيق رامي صبري قبل غرقه في المريوطية.. «حدفوه بالطوب وهو بيغرق»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حادثة مأسوية شهدتها ترعة المريوطية، الساعات الماضية، بعد غرق كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري فيها، بعد أن ألقى نفسه هناك، بعد هربه من إحدى مصحات علاج الإدمان.

وكشف شهود عيان في مكان الحادث الذي يقع بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لشقيق المطرب رامي صبري.

وقال اتفرج عيان، إنه رأى شقيق رامي صبري يقفز بسرعة جنونية في المياه هربا من العاملين في المصحة، بعد أن قفز من على سور المحطة.

وتابع اتفرج العيان، أن كريم صبري، كان يستغيث بأي شخص ينقذه، قائلًا :”كان بيشاور للناس بس مكنش فيه حد من اللي واقف بيعرف يعوم ومات قبل ما ننقذه”.

فيما قال اتفرج عيان آخر، :” العاملين بالمصحة جريوا وراه لحد مانط في الترعة، ولما لقوه نط في المياه فضلوا يحدفوا عليه طوب”.

وأضاف الشاهد :”كل الناس بتوع المصحة فضلوا واقفين محدش حاول ينزل وراه ينقذه، لحد ما الصيادين جم طلعوه”.

من جانبها أجرت الجهات المختصة في مصر، معاينة تصويرية للحادث، حيث كشفت المعاينة ان شقيق رامي صبري، قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيها، بعد هروبة من مصحة لعلاج الإدمان.

وكشفت الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، أن المدة التي رصدت مصرع كريم صبري، بلغت 120 ثانية فقط، حيث لم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.

وتجري الآن النيابة التحقيقات مع عدد من العاملين بالمصحة والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه.

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