باشا مصر.. أمير كرارة وابنه يخطفان الأنظار في أحدث ظهور (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان أمير كرارة، جمهره ومتابعيه، بصورة جديده له، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أمير كرارة في الصورة الجديدة التي نشرها برفقة ابنه، وهو يستمتع بعطلته الصيفية، حيث نالت على إعجاب المتابعين.

وعلق أمير كرارة، علي الصورة قائلا:” باشا مصر ”

https://www.instagram.com/stories/karara.amir/2615532611091314739/

وفي وقت سابق، تحدث الفنان المتألق أمير كرارة عن لحظة طرده من اللوكيشن أمام الزعيم عادل إمام، وذلك خلال مشاركته في أحد الأعمال الفنية.

وخلال لقاء تليفزيوني سابق له قال الفنان أمير كرارة:”الموقف اللي ما أقدرش أنساه، إني انطردت في اللوكيشن من مخرج، كنت بعمل مشهد صغير قدام نجم كبير جدا، الأستاذ عادل إمام، كنت متوتر جدا ومش مصدق أني أمامه، المخرج قالي: “انت مفيش خالص”.

جدير بالذكر أن النجم أمير كرارة، روج للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، وذلك بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أمير كرارة من خلال المشهد معلقا:”تفتكروا مين أبطال الجزء التاني”

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