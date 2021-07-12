سلمى الشيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة وفستان شفاف.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان أسود شفاف يكشف صدرها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت سلمي الشيمي على الصورة وكتبت :” قبلتك حلم و معدي علي المشوار لقيتك فرح بيودي لحضن و دار”.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان أخضر، ونائمة على النجيلة في أحد الحدائق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

وانهالت التعليقات على صورة سلمي الشيمي والتي جاء أبرزها :” قمر أوي, النجيلة هتاكل منك حتة, بطل مصر”.

وظهرت سلمى الشيمي، في صور أخرى وهي ترتدي فستان بني مثير، مفتوح من الصدر ومن أحد جانبي الرجل.

وأثارت جلسة تصوير سلمى الشيمي الجديدة، جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الضور والتي جاء أبرزها :” حرام عليكي, وحش الكون الحقيقي, بطل مصر.

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