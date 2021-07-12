بـ ميني جيب.. وصلة رقص لـكنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، بنشر مقطع فيديو جديد لها .

وأثار مقطع الفيديو الذي شاركتها كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر خاصية ستوري الانستجرام، جدلًا واسعًا الساعات الاخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كنزي عمرو دياب، في الفيديو وهي ترتيد ميني جيب قصير، وترقص على إحدى الأغاني.

https://www.instagram.com/stories/kinzydiab/2615606986334953954/

وفي وقت سابق، فاجئت كنزي عمرو دياب، متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، بنشر مجموعة جديدة من الصور لها برفقة أصدقائها.

وأثارت الصور التي شاركتها كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، جدلًا واسعًا الساعات الاخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كنزي عمرو دياب، وهي ترتدي ملابس مكشوفة، وتظهر في أحضان بعض أصدقائها من الشباب، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها وإطلالاتها، إنما انتقدها الجمهور قبل ذلك عدة مرات بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.

وظهرت كنزي عمرو دياب، في الفيديو، وهي ترقص على طريقة النجمة شاكيرا حيث ارتدت توب كشف عن بطنها، مع بنطلون باللون الأورانج، وكان شعرها منسدلاً على كتفيها وانتقد الجمهور جرأة ملابسها بسبب كونها كشفت عن جزء كبير من بطنها.

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