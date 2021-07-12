رد فعل رامي صبري فور علمه بوفاة شقيقه.. «مش هتصدق كان فين»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حادث أليم وواقعة مؤسفة، تعرض لها شقيق المطرب رامي صبري، الساعات الماضية، بعد ان غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى نفسه هناك، بعد هربه من إحدى مصحات علاج الإدمان.

وكشفت مصادر عن كواليس استقبال رامي صبري والعائلة نبأ وفاة كريم صبري، الذي جاء كالصدمة لجميع أفراد العائلة.

وقالت المصادر ان المطرب رامي صبري، وصله نبأ وفاة شقيقه ، وهو في الطائرة في طريقة للسفر إلى دبي، لإحياء إحدى حفلاته، وفور تلقيه الخبر قام بإنزال حقائبه من الطائرة.

أما العائلة، فقد وصلها نبأ الحادث وهي في الساحل الشمالي، تقضي عطلتها الصيفية، وفور علمهم بالخبر استعدوا للعودة إلى القاهرة .

وعبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشر رامي صبري صورة شقيقه وعلق عليها: “توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له”.

وكانت الفنانة شذى أول من أعلن نبأ وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، وكتبت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله”.

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