تحقيقات النيابة تفجر مفاجأة غير متوقعة في واقعة كريم صبري شقيق رامي صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي صبري

تصدرت واقعة غرق الفنان الشاب كريم صبري، شقيق النجم رامي صبري مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حادث مؤسف في ترعة المريوطية.

وكشفت الأجهزة الأمنة مفاجآت غير متوقعة وراء واقعة غرق كريم صبري، شقيق النجم رامي صبري في مياه ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين.

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ومن أبرز المفاجآت التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية أن الشاب المتوفى كان هاربًا من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، قبل الحادث بيوم واحد.

وأوضحت التحريات أن الشاب المتوفى كان نزيلًا في إحدى مصحات علاج الإدمان في محيط المنطقة التي غرق فيها، وأنه تم إيداعه فيها من قبل أحد أفراد أسرته قبل يوم واحد من وفاته.

وكانت المفاجأة الثانية التي كشفت عنها التحريات التي باشرتها النيابة، أن الشاب المتوفى غرق أثناء محاولته عبور ترعة المريوطية.

ووفقًا لمديرية امن الجيزة، فقد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث، وتمكنت الجهات المعنية بانتشال جثة المتوفى من مياه ترعة المريوطية، وناظرتها النيابة العامة وصرحت بالدفن.