صافيناز تثير الجدل وتُغضب الجمهور بعد ظهورها بدون ملابس على السرير (فيديو)

تداول فيديو جديد للراقصة الاستعراضية صافيناز على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصر والفيديوهات، حيث ظهرت في الفيديو وهي عارية تماما بدون ملابس، وعلى الفور تم انتشار الفيديو على عدد من الصفحات الالكترونية وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار ذلك الفيديو حالة من الجدل الشديد بين الجمهور ومتابعي صافيناز على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو وأنهالت التعليقات معبرين عن مدى غضبهم منها .

جدير بالذكر، أن هناك أنباء عديدة تداولت بشأن زواج صافيناز، إلا أنها قامت بالتعليق لأول مرة على حقيقة تلك الأنباء، وعلقت قائلة:“يا جماعة أنا ماقولتش إني اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر”.

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