«زارت الكعبة 8 مرات»..أهم المعلومات عن زيزي فريد صاحبة مشهد«الحبهان»بفيلم المتسول

تألقت الفنانة زيزي فريد من خلال تجسيد عدد من الأدوار بمختلف الأفلام السينمائية والتي مازالت محفورة في أذهان مشاهديها، فكلما قامت بتجسيد دور بأحد الأفلام تركت علامة بارزة فيه لتؤثر في المشاهدين ولكن لم تكن حليفة الحظ في الشهرة.



حيث أنها قامت العمل من خلال تجسيد بعض الأدوار الثانوية ف يعدد من الأفلام السينمائية بمشاركة عدد من كبار نجوم الفن، حيث قامت بمشاركة الفنان عادل إمام، والفنان الراحل سمير غانم وعدد أخر من تجوم الفن ولكنها لم تحقق شهرة واسعة نطرا لاعتزالها بعد فترة قصيرة من خزض المجال الفني.

قامت الفنانة زيزي فريد بتمثيل أول دور فني في حياتها الفنية في فترة الستينات واستمرت في التمثيل والفن حتى آخر التسعينات، ولكن هناك بعض الأدوار تركت أثرا كبيرا في المشاهدين منها: دور الفلاحة بفيلم “ثرثرة فوق النيل”، ودور زوجة برعي بفيلم “الهلـــفوت”.



حيث أن دورها في فيلم المتسول هو أكثر فيلم ترك أثر وعلامة في تاريخها، فهي المرأة التي تشـــاجرت مع الفنان عادل إمام في محل العطارة بفيلم “المتسول”، وذلك بسبب وذلك بسبب نطقها المميز لكلمة حبهان والتي كانت تقوم بنطقها على مرتين.

وقامت بعدد من الأفلام السينمائية منها:

“غراميات مجنون” عام 1967 .

“واحد في المليون.

ملكة الليل.

مجانين بالوراثة.

نبتدي منين الحكاية.

الأقمر.

البنت الحلوة الكدابة.

شباب يرقص فوق النار.

برج المدابغ.

قصة الحي الغربي.

رجل في سجن النساء.

الأنثى والدبور.

هارب من التجنيد.

رجل بسبع أرواح.

البيضة والحجر.

الجسد وليلة في شهر7 .

كما شاركت الفنانة زيزي فريد في عدد من المسرحيات منها:من أجل حفنة نساء، منطقة ممنوعة، وجحا يحكم المدينة مع الفنان الراحل سمير غانم”، كما قامت بتجسيد إحدى الأدوار في يوميات ونيس الجزأ الخامس ثم قررت الاعتزال نهائيا.

وبعد اعتزال قامت الفنانة زيزي فريد بالتقررب إلى الله – سبحانه وتعالى – من خلال حفظ القرآن الكريم، وزيارة بيت الله الحرام حوالي ثمانية مرات، وتعمل الآن مُحفَّظة للقرآن الكريم.