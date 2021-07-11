ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على أزمتها الأخيرة..وتوجه رسالة لجمهورها من دبي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بالتجاهل التام على كل ما تداول مؤخرا بشأن أنها قامت بتعذيب خادمتها الفلبينية، وشاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد لها من دبي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الفيديو، وهي تلهو علي أرجوحة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود بتسريحة شعر مميزة رائعة ففضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية من المكياج الناعم، مما نال إعجاب الجمهور.

واعتبر العديد من الجمهور ومتابعيها، أن هذا الفيديو بمثابة رسالة لهم بتجاهل كل ما يتداول وأنها أخبار غير صحيحة على الإطلاق، وعلى الفور تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة مشيدين بجمالها.

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