حليمة بولند تفاجىء الجمهور بالحجاب .. لن تصدق كيف أصبح شكلها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الإعلامة الكويتية حليمة بولند، الجمهور والمتابعين، بنشر صور ومقاطع فيديوهات لها، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وظهرت حليمة بولند في الصور والفيديوهات، وهي ترتدي الحجاب، في إطلالة مفاجئة للجمهور، من أجل الدعاية لأحد المتاجر.

وأثارت صور وفيديوهات حليمة بولند، جدل واسع بين الجمهور، حيث انهالت التعليقات والتي كان ابرزها :” مين دي ؟ , معقول دي حليمة بولند, ربنا هداكي امتة”.

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو يوثق شرائها هاتف محمول جديد بمناسبة الفلانتين.

ووثق المقطع الذي تداولته العديد من الحسابات الكويتية، الهاتف الذي تمت صناعته خصيصاً باسم الإعلامية الكويتية من الذهب الخالص عيار 24 والألماس.

وظهر في الفيديو نقش اسم حليمة بولند على ظهره، وتحدثت في الفيديو عن موصفات الهاتف وسعره الذي شكل صدمة بالنسبة للجمهور.

وقات حليمة :” المفاجأة، هذا تليفون ذهب عيار 24 وحولينه كله ألماس. شوفوا الجمال والتفاصيل الأنيقة والحلوة”.

وأضافت: “وأنا طالبتها باسمي ذهب عيار 24، في ذهب عيار 21، وعيار 18، وفي مطلي ذهب، وفي ألماس أن طالبته ألماس. وكله بأسعار مختلفة يبدأ من 900 دينار إلى 10 آلاف دينار حسب الطلب”.

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